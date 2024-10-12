◇プロ野球パ・リーグクライマックスシリーズファーストステージ第1戦ロッテ2-0日本ハム(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)陸上競技やり投げパリ五輪金メダリストの北口榛花選手が始球式でストライク投球をみせました。CSファーストステージの初戦が12日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われ、北海道出身の北口選手は大歓声を浴びて登場。今夏のパリ五輪で出した65m80の記録にちなみ、「65.80」の背番号を背負いマウンドへ。「