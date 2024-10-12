MLBのナ・リーグ地区シリーズ。2勝2敗のタイで迎えたドジャース対パドレスの第5戦。ドジャースが勝利し、メッツとのリーグ優勝決定シリーズに進出しました。【映像】山本、ポストシーズン初勝利ドジャースは山本由伸、パドレスはダルビッシュ有が先発、ポストシーズンで初めて日本人投手の投げ合いとなりました。1番指名打者で先発出場したドジャースの大谷。初回の第一打席は空振りの三振。ダルビッシュに軍配が上がります