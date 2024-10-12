【モデルプレス＝2024/10/12】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】WILD BLUE、初ランウェイで堂々ステージ◆WILD BLUE、グループで初ランウェイ山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向からなるWILD BLUE。グループで初となるランウェイステ