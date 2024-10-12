【モデルプレス＝2024/10/12】モデルで女優の生見愛瑠が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】生見愛瑠、ミニ丈トップスからほっそりウエストチラリ◆生見愛瑠、ミニ丈トップスからウエストチラリ生見はレザーが印象的な冬らしいファージャケットに太めのデニムパンツを合わせて登場し、きらめくような