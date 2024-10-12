このお話は、カフェでアルバイトをする高校生のマリエが主人公。バイト先のカフェで中学時代に気まずい関係となったケンゴと再会するなど、お店の中で起きるさまざまな人間模様を漫画化しています。帰宅途中に電車が止まってしまい歩いて帰ることにしたマリエ。すると後ろから気配を感じコンビニへ入りますが…。あやかず(@ayakazuarireosan)さんの漫画『カレシノフリダケノヒト』第42話をごらんください。 Ⓒa