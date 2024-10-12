美人な彼女ができたヨシキさんに、「めちゃめちゃかわいいじゃねーか！」と明るく応援するコウ。でも、言葉とは裏腹にその横顔は不機嫌そうで…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第24話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai コウの様子