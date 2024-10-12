第24回東日本学校吹奏楽大会（東関東吹奏楽連盟など6連盟と朝日新聞社主催）は12日、水戸市民会館で、中学生部門（後半の部）の審査があった。北海道、東北、東関東、西関東、東京都、北陸の各連盟から推薦された15団体が出場。このうち5団体が金賞に輝いた。【写真】小中学生7人の地域バンドが東日本初挑戦結果は次の通り（出演順）。【中学生部門（後半の部）】◇金賞秋田市立勝平（秋田）、札幌市立清田（北海道）、さ