グラビアアイドルの南みゆかさんがグラビア雑誌BOMB(ボム)2024年11月号TSUTAYAほか店舗限定版(ワン・パブリッシング)の表紙に登場しました。【写真】健康美が魅力の南みゆかさん10日に19歳の誕生日を迎えた南さんは18歳ラストビキニを披露。バストがこぼれそうなレオタード、健康的な水色のチューブトップ、そしてセクシーなブラックビキニと見どころいっぱいです。裏表紙には松本日向がビキニグラビアで登場。HKT48を卒業して2年