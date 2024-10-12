¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬90¡½65·§ËÜ¡Ê12Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡²¬¤¬Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËÆÍ¤­Êü¤·¡¢º£µ¨3ÀïÌÜ¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£·§ËÜ¤Î¼çÎÏ¤Ë¤±¤¬¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¿ÈÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¤Ê¡²¬¤¬¶¯¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£17ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç24¡½8¤È°µÅÝ¡£ÉÍ¸ý±ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼