国際ボクシング連盟（IBF）ライトフライ級タイトルマッチが12日、愛知県国際展示場で行われ、挑戦者の矢吹正道（LUSH緑）が王者のシベナティ・ノンシンガ（南アフリカ）を破り、新王者になった。世界ボクシング評議会（WBC）同級元王者が世界王座に返り咲いた。