横浜駅南北通路に勢ぞろいした鉄道６社局のマスコットキャラクター＝１２日、横浜市横浜駅に乗り入れる鉄道６社局の合同イベントが１２日、同駅南北通路特設会場で開かれ、各社局のマスコットキャラクターが勢ぞろいし、鉄道の魅力をアピールした。１４日の「鉄道の日」にちなんだイベントで今年で３回目。特設ステージには、ＪＲ東日本横浜駅の「ヨコハマウス」、京浜急行電鉄の「けいきゅん」、相模鉄道の「そうにゃん」、東