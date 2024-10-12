初めての地方公務で佐賀県を訪問している愛子さまが、300年以上の歴史を持つ「手すき和紙」を作る体験をされました。【映像】「手すき和紙」作りを体験する愛子さま天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、佐賀市名尾地区にある「手すき和紙」の工房を訪問されました。3年前の豪雨の土石流で被災し、現在の場所に移り和紙作りを再開した説明を受けた後、愛子さまは実際に「紙すき」も体験されました。職人から指導を受けながら、