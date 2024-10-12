日本維新の会は12日、来夏の参院選京都選挙区（改選数2）の候補者に元関西テレビアナウンサーの新顔、新実（にいみ）彰平氏（35）を擁立すると発表した。記者会見に臨んだ新実彰平氏=2024年10月12日午後2時14分、京都市下京区、西崎啓太朗撮影新実氏は同日、京都市下京区で開いた記者会見で「社会がこれだけ変わっているのに日本の構造、仕組みがそこに追いついていない」と指摘。「しんどい思いを抱える方、望まぬ孤独を抱え