10月12日放送の満天☆青空レストランにて、『小布施栗』を使った ”イガグリコロッケ” を作りました！！ レシピは以下の通りです✨ ★イガグリコロッケ＜材料＞【材料】４人分小布施栗                            大１２個小布施栗    &#16