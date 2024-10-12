【J3第32節】(タピスタ)琉球 2-1(前半0-1)相模原<得点者>[琉]富所悠2(71分、86分)[相]田中陸(45分)<警告>[琉]森侑里(33分)[相]橋本陸(26分)、田代真一(84分)主審:佐々木慎哉