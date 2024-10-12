大型ファッションイベント「CREATEspresentsTGC北九州2024」が12日、北九州市内で開かれた。藤田ニコル（26）、池田美優（25）、生見愛瑠（22）、ゆうちゃみ（23）、せいら（23）ら人気モデルが多数出演した。「TGCCARD」のステージに出演した池田は、黒の衣装にド派手なスカイブルーのロングブーツで美脚を披露した。ランウエーを歩く際に大歓声を浴びて「最高に気持ち良かったです」と笑顔を見せた。中町兄妹、