ＤｅＮＡ３―１阪神（セ・リーグＣＳファーストステージ第１戦＝１２日）――ＤｅＮＡが競り勝った。三回、内野ゴロの間に１点を先取し、七回、オースティンの２点二塁打で追加点。先発・東から小刻みな継投でつなぎ、リードを守り切った。阪神は才木が粘り強く投げたが、反撃が遅く、九回に木浪の適時打で１点を返すにとどまった。阪神・才木浩人は５回で降板阪神の才木は５回１失点で降板。７安打を浴び、再三のピンチを招い