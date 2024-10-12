話題の英女性歌手ジェシー・Jの自宅が空き巣被害に遭った。今週、ロサンゼルスにある自宅にジェシーが帰宅したところ、何者かが侵入した形跡があり、2万ドル（約300万円）相当の宝飾類が盗まれていたという。 【写真】カッコイイ！！ステージで声援に応えるジェシー・J TMZの報道によれば、犯人は窓を割って侵入したとロサンゼルス警察はみているが、まだ逮捕には至っておらず、捜査中だという。