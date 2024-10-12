シンガー・ソングライターの尾崎裕哉（35）が12日、大阪市内でライブツアー「ONEMANSTAND2024AUTUMN」の大阪公演（19日、梅田クラブクアトロ）を前に取材に応じ、父・尾崎豊への思いを語った。メジャーデビュー前、初ライブを行ったのも大阪、大学時代に初めてゼミ旅行に来たのも大阪だったそうで「勝手に第二の故郷みたいな感覚」という地でのライブ。アコースティックギター1本でのステージに「お客さんとの距離も近