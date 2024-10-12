「ニッコースタイルニセコ HANAZONO」は、12月15日に開業する。建物は地上8階、地下1階。客室はスーペリアからスタジオスイートまでの3カテゴリー11タイプ全234室。3人以上の宿泊にはairweaveのマットレスを用意する。全客室にAIスピーカー、スマートTV、加湿機能付空気清浄機、バルミューダのケトル、リファのヘアドライヤー、スチーマリーの衣類スチーマー、ホテルオリジナル「HANAZONOブレンド」のコーヒーを完備した。7階と8階