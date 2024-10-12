人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年10月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）非常識な友人から悪い影響を受けそう。金品の貸し借りはNG。 11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ストレスフルな一日。一刻も早く気分転換しないと！ 10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）遊びの場で面倒なことが起