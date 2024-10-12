　上原浩治氏デイリースポーツ

上原浩治氏「こんな感じでボロボロに…」ハリケーン被害の自宅写真を投稿

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 上原浩治氏が12日にXで、米フロリダ州の自宅の写真を投稿した
  • 「こんな感じでボロボロに…」と、ハリケーンによる被害を説明
  • バルコニーの日よけのような白い骨組がつぶれた様子を伝えた
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