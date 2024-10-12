スペイン１部レアル・マドリードフランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（２５）の行動が物議を醸している。エムバペは９月２４日のアラベスで左太ももを負傷し、同２９日のアトレチコ・マドリード戦を欠場すると、２日の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグのリール戦の途中出場で復帰。さらに５日のビリャレアル戦は先発し、後半２６分までプレーしたが、ディディエ・デシャン監督は大事を取って、１０月の代表活動に