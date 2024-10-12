新日本プロレス１２日の茨城・神栖大会で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者の内藤哲也（４２）がＧ１クライマックス覇者ザック・セイバーJr.（３７）との最後の前哨戦を制した。内藤は１４日両国大会でザックとのＶ２戦に臨む。シリーズ最終戦のこの日は鷹木信悟、ＢＵＳＨＩとのトリオでザック＆大岩陵平＆藤田晃生と対戦した。互いに手の内を知り尽くすザックとの攻防は高度な読み合いとなった。内藤が首攻めからショルダーネッ