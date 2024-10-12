【モデルプレス＝2024/10/12】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）のRIN（会田凛）が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】IS:SUE、3人でパフォーマンス◆IS:SUE、RIN不在も3人でパワフルパフォーマンスガールズグループME:I（ミーアイ）が誕生したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRL