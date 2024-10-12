元乃木坂４６で女優の伊藤万理華、俳優の中川大志が１２日、都内で映画「チャチャ」（酒井麻衣監督）の公開記念あいさつを行った。「チャチャ」と呼ばれる自由奔放なイラストレーターが謎の青年と交流する一風変わったラブストーリー。伊藤は「実は私、友人から『チャチャ』と呼ばれていた。自分にしっくり来すぎてどういうことなんだろうと思った」と不思議なめぐり合わせを語った。「野良猫みたいなチャチャ」というキャラ