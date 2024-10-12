12日午後、慶南（キョンナム）文化芸術会館にて「第15回KOREA DRAMA AWARDS」が開催され、イ・イギョン、リュ・スンス、DKZのジェチャン、VERIVERY、カン・ウンタク、イ・シウ、ペク・ソフ、キム・ホンパ、チ・スンヒョン、テリス・ブラウン、キム・ヨンジュン、チェ・ジョンウ、イ・サンミンらが出席した。・キム・ジウォン＆キム・スヒョンはベストカップル賞に！「第15回KOREA DRAMA AWARDS」6部門の受賞者が発表・【PHOTO】IZ*