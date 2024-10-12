日本記者クラブ主催の討論会で手をつなぐ（左から）国民民主党の玉木代表、公明党の石井代表、立憲民主党の野田代表、自民党総裁の石破首相、日本維新の会の馬場代表、共産党の田村委員長、れいわ新選組の山本代表＝12日午後、東京・内幸町石破茂首相は12日の日本記者クラブ討論会で、核兵器を全面的に違法化する核兵器禁止条約を巡り、締約国会議へのオブザーバー参加に慎重な姿勢を示した。「抑止力を認めながら核兵器廃絶が本