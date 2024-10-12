【予想配信】秋華賞ガチ予想｜https://youtu.be/xPmdn_gr2J0テレビ東京・冨田有紀アナから「第29回秋華賞（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！ ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 牝馬三冠最終戦『第29回秋華賞（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴