女流将棋の第４期白玲戦七番勝負第４局が１２日、京都市の「ザ・ゲートホテル京都高瀬川」で指され、西山朋佳白玲＝女王、女流王将＝が、挑戦者の福間香奈女流名人＝清麗、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に先手番の１４７手で勝ち、スコアを２勝２敗（〇●●〇）のタイにした。「あまり自信がなかった」という西山は、持ち時間（各４時間）がお互いの残り２分時点では西山が劣勢だったが、福間が寄せ切れずに、形勢が逆転。お