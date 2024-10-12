サッカー日本代表は12日、26年W杯アジア最終予選オーストラリア戦（15日、埼スタ）に向けて千葉市内で練習を再開した。10日の敵地サウジアラビア戦で同予選初の開幕3連勝を飾り、前日11日にチャーター機で帰国。サウジ戦の先発組とMF伊東純也（スタッド・ランス）、MF前田大然（セルティック）は軽めのメニューを消化。FW上田綺世（フェイエノールト）、MF三笘薫（ブライトン）は室内調整だった。サウジ戦でゴールを決めたFW