第38回東海マーチングコンテストと第28回東海小学生バンドフェスティバルのマーチング部門（いずれも東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、長野市のビッグハットで開かれた。【写真】金賞を受け、東海代表に選ばれた長野県佐久市立浅間中学校の演奏マーチングコンテストには四つの部門に長野、静岡、愛知、岐阜、三重の5県から計29団体が出場。高校以上の部は春日井西、愛工大名電、安城学園、江南（いずれも愛知）と白子