Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年10月12日は、100種類以上のスポーツモードに対応しているスマートウォッチ「OPPO Band 2」や薄さ6.9mm、重量440gの薄型軽量デザインながら、約10.3インチの高精細2Kディスプレイを搭載したタブレット「OPPO Pad Air」など、O