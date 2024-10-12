日本中央競馬会は１２日、３歳牝馬３冠レース最終戦となる第２９回秋華賞（ＧI、１３日、京都競馬場、芝２０００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、クリストフ・ルメール騎乗で５月のオークスを制したチェルヴィニアが単勝２．９倍で１番人気となった。４月の桜花賞を勝ったステレンボッシュが３．３倍で続き、８．０倍のクイーンズウォークまでの３頭が１０倍を切った。