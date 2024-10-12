佐賀県を訪問した天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは12日、佐賀市の県赤十字血液センターを訪れ、災害対応の取り組みを視察した。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、佐賀県赤十字血液センターを訪問。「献血プラザさが」を見学し、担当者から説明を受けた＝2024年10月12日、佐賀市、佐賀県提供愛子さまは4月から日本赤十字社の嘱託職員として勤務している。愛子さまは、行政や民間団体が、平時から防災のための取り組みなど