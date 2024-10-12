歌手の和田アキ子（74）が12日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。俳優の香取慎吾（47）との再会を喜ぶ場面があった。今週オンエアされた番組の感想をリスナーから多く寄せられているという話から、和田がゲスト出演した、8日に放送されたNHK総合「ワルイコあつまれ」（火曜後11・00）について話が及んだ。和田は「稲垣（吾郎）君もだけど、香取くんも何十年ぶりだ
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