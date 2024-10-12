【MLB】ドジャース 2−0 パドレス（10月11日・日本時間12日／ロサンゼルス）【映像】鋭く落ちる「縦スラ」に大谷も憮然世界最高峰の舞台で実現した日本人同士の頂上対決は、まさに手に汗握る攻防だった。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとの地区シリーズ第5戦に先発出場すると、相手の先発ダルビッシュ有と対戦。フルカウントにもつれ込む攻防で決着を着けたのは、圧巻の"縦スラ"だった。38歳の先輩に軍配が