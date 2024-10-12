◇男子ゴルフツアー日本オープン第3日（2024年10月12日埼玉県東京GC＝7251ヤード、パー70）3位から出た日本オープン2勝の稲森佑貴（30＝国際スポーツ振興協会）が2バーディー、3ボギーの71で回り、通算2アンダーとし初日からの3位を維持した。首位とは1打差。8季連続フェアウエーキープ率1位の「曲がらない男」が真価を発揮した。3番は左バンカー、フェアウエーが左右に分かれている15番は中央のラフに入れたものの、1