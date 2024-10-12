歌手の和田アキ子（74）が12日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。上皇后美智子さま（89）の手術のニュースに涙したことを明かす場面があった。番組中盤、「変なふうに取らないでほしいんですけど」と前置きし、「この間のニュースで美智子上皇后さまが大腿骨を骨折されて、入院されたって聞いて、物凄く心配で」と上皇后美智子さまが7日に東京・元赤坂の赤坂御用地