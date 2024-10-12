◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第6週第1日九産大13−5日経大（8回コールド）（12日・福工大）首位の九産大が1番浦田俊輔（4年・海星）の先頭打者弾など本塁打攻勢で日経大を破り、8勝1敗で1試合を残して4季連続48度目の優勝を決めた。九産大は明治神宮大会出場を懸けた九州大学選手権（11月2日開幕、会場未定）に出場する。ドラフト上位候補の遊撃手浦田が、今季1号の先頭打者弾など2安打3打点の活躍で九産大を4連覇に導い