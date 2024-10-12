九州地区高校野球福岡大会は12日、福岡県の久留米市野球場で準決勝を行い、育徳館が東福岡に10―9で逆転サヨナラ勝ちした。西日本短大付は修猷館を2―1で破り、決勝進出を決めた。育徳館は東福岡との打撃戦を制した。4点を追う7回に2番小森航汰（2年）の同点3ランなど打者11人の猛攻で7点をあげて逆転。8回に東福岡が山本将永（2年）の2点三塁打などで同点に追いつき、さらに9回に勝ち越したが、育徳館は9回裏2死一、二塁から7