【２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第１戦】◆阪神・高橋遥人―ＤｅＮＡ・ジャクソン（１４時・甲子園）【２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファイナルステージ第１戦】◆日本ハム・金村尚真―ロッテ・小島和哉（１４時・エスコンＦ）