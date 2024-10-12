◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦阪神１―３ＤｅＮＡ（１２日・甲子園）阪神・桐敷拓馬投手が７回の投球を悔いた。０―１の６回から２番手で登板。回またぎとなった７回１死、牧に左越え二塁打、佐野に左前打を浴びた。１死二、三塁としたところで降板。後を託した石井がオースティンに２点二塁打を献上し突き放された。桐敷は今季、４度のイニングまたぎを経験。いずれも無