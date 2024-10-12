JRAは12日、第29回秋華賞（GI、芝2000m）の前日最終オッズを発表した。オークスとの2冠を狙うチェルヴィニア（牝3、美浦・木村哲也厩舎）が単勝2.9倍で1番人気、阪神JF、桜花賞、オークスと連対が続くステレンボッシュ（牝3、美浦・国枝栄厩舎）が単勝3.3倍で2番人気。以下、クイーンズウォーク（牝3、栗東・中内田充正厩舎）が単勝8.0倍で3番人気、ミアネーロ（牝3、美浦・林徹厩舎）が単勝10.1倍