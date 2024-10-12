衆院選公示を控えた討論会で発言する自民党総裁の石破首相＝12日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ衆院選を前に与野党7党のトップが一堂に会して12日に開かれた討論会では、自民党派閥裏金事件への対応や裏金議員の公認問題が取り上げられた。石破茂首相は政策活動費の「将来的な廃止」を掲げつつ「現行法制の下では合法だ」と主張。「裏金」の呼び方に不満を示す場面もあった。野党は、裏金議員の推薦を決めた公明党の判断も