(C)CREATEs presents TGC 北九州 2024 Girls2が12日、福岡・西日本総合展示場新館で開催中のファッションフェスタ『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。「寄り道 -Take it easy baby-」、「BFF」、「Magic」の3曲を披露した。「Magic」では、折尾愛真高等学校のダンス部とコラボし、イベントを盛り上げた。【写真】Girls2『CREATEs presents TGC 北九州 2024』ステージの