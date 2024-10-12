CSファーストステージ第1戦● 阪神 1 − 3 DeNA ○＜10月12日甲子園＞12日にニッポン放送で放送された2024 JERAクライマックスセ 阪神−DeNA戦（MBSラジオの制作）で解説を務めた掛布雅之氏が、阪神先発・才木浩人について言及した。才木は毎回のように走者を出しながらも、3回の内野ゴロの間による失点のみで、5回・87球、7被安打、2奪三振、3与四球、1失点でマウンドを降りた。「CS初戦のいい緊張感の中でストレートの感触
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