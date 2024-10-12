島根県内の特産品を集めたフェアが、12日から県内のスーパーで開かれています。とれたての津和野メロンに…バラの形をしたソウルフード＝バラパンまで。アルク各店とアトラス萩店で12日から始まった「島根・津和野フェア」。会場には、津和野名物＝源氏巻など島根県内の特産品が数多く並んでいます。12日は、島根県の丸山達也知事も店頭に立ち、商品をPRしていました。イチオシは…島根県が栽培面積日本一を誇る