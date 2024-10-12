俳優の伊藤万理華（28）が24日、都内で行われた映画『チャチャ』の公開記念舞台あいさつに出席。作品が決まる前から”チャチャ”と呼ばれていたことを明かした。【全身ショット】豪華絢爛！野良猫系女子をイメージした赤ドレスの伊藤万理華“野良猫系女子”チャチャを演じる伊藤は、チャチャを意識した深紅のふんわりドレスで登場し、「全部がチャレンジでした」と充実感あふれる表情に。「タイトルはチャチャですが、負けない