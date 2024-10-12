◆高校野球秋季東北大会 ▽２回戦青森山田８―２古川学園 （１２日・県営あづま）今夏甲子園で４強入りしたメンバーが多く残る青森山田（青森１位）は、東北大会初戦となる２回戦で古川学園（宮城２位）に８―２で勝利した。初回に４番・蝦名翔人二塁手（２年）の中犠飛で先制も２回に２失点で逆転を許した。しかし３回には内野安打と適時打で２点を奪って逆転すると、４回には１番・佐藤洸史郎右翼手（２年）が１死一塁か